Questa è la settimana decisiva. Per Paulo Dybala, per le tante questioni che deve affrontare Tony D'Amico. E per l'atteso rinnovo, quello che dovrà portare la Jova e la Roma ad andare avanti ancora insieme per uno o due anni. Anche perché nel frattempo intorno all'argentino continuano i movimenti, anche se poi Paulo ha dato (e continua a dare) la sua preferenza proprio al club giallorosso. Del resto - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - Dybala è stato chiaro. Vuole continuare ad indossare ancora il giallorosso. Nel frattempo, però, sapere che Dybala tra otto giorni sarà un giocatore libero continua a stuzzicare l'appetito. Ad iniziare ovviamente dal Boca Juniors. Arruabarrena ha presentato poi alla Joya il suo progetto sportivo e il ruolo che avrebbe al Boca, sottolineandogli l'importanza che comporterebbe il suo arrivo. Tutte le squadre sono un’opzione, come ha detto lui. Anche l’Instituto, dove Paulo è cresciuto. La squadra di Cordoba, la sua città, proprio dove Dybala è in vacanza in questo momento. "Del resto la sua famiglia non lo vede da centinaia di anni". Dybala il Boca lo ha messo in stand-by. La corte gli fa ovviamente piacere, ma ha voglia di restare a giocare ancora in Europa e in particolare a Roma che ha offerto inizialmente una base di 2 milioni, salendo poi a 2,3. Poi va aggiunta la parte variabile, legata principalmente alle presenze. Ad occuparsi del rinnovo per un po' è stato Ryan Friedkin con Carlos Novel.