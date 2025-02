Claudio convoca tutti i nuovi acquisti, ma stasera tocca ai vecchi titolari

Dopo il turnover contro il Napoli, a Milano tornano i titolari. In palio c'è la semifinale di Coppa Italia e un altro potenziale derby. Quasi tutto il gruppo a disposizione per Ranieri: l'unica eccezione è Gianluca Mancini che deve ancora scontare due giornate di squalifica. Al suo posto è pronto Celik insieme a Hummels e Ndicka davanti al solito Svilar. Sulla fasce l'ex Saelemaekers e Angelino che può giocare anche terzino sinistro in caso di difesa a 4. In mezzo spazio a Koné e Paredes: il francese non ci sarà domenica a Venezia perché squalificato. Alle spalle di Dovbyk, Dybala e Pellegrini. Il primo va a caccia del bis dopo la bellissima rete a San Siro di fine dicembre, Lorenzo in quella partita aveva gettato via una clamorosa occasione nel finale. Non trova il gol a San Siro da ottobre 2016. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Prima convocazione per i tre nuovi acquisti: in panchina ci saranno Salah-Eddine, Gourna-Douath e Nelsson. Quest'ultimo ha parlato ieri ai microfoni ufficiali del club: "Ranieri è una leggenda del mondo del calcio. Un club grande come la Roma deve avere come obiettivo quello di vincere ogni partita. Ho voglia di conquistare dei trofei". Il mercato si è chiuso lunedì sera in Italia, ma resta aperto in alcuni paesi. L'arrivo di Gourna-Douath aumenta la concorrenza a centrocampo e il futuro di Cristante - fischiato domenica contro il Napoli - torna in bilico. A gennaio ci hanno provato Milan e Fiorentina e ora può tornare alla carica il Galatasaray che ha già effettuato un sondaggio. Anche Celik nel mirino dei club turchi.