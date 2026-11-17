Chi meglio di Cicinho può conoscere il valore di un talento brasiliano? Come quello di Endrick, finito nel mirino della Roma ma frenato, almeno per il momento, dal muro di Mourinho. Per l'ex terzino giallorosso, però, non ci sono dubbi: l'attaccante del Real Madrid sarebbe perfetto per il gioco di Gasperini. Non solo Endrick, perché Cicinho ha parlato anche di Wesley e della prossima sfida contro il Paris Saint-Germain. Lo ha fatto nell'intervista rilasciata a Daniele Aloisi per “Il Messaggero”. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Ha parlato di rinforzi. Endrick aiuterebbe la Roma? “Ha le qualità per fare la differenza. È un giocatore di grande talento, ma ha bisogno di continuità, deve giocare. Non può restare ad aspettare le occasioni in panchina al Real Madrid. Credo che la Roma sarebbe una soluzione eccellente per lui, soprattutto per lo stile di gioco di Gasperini”.

A Roma c'è Wesley. Che cosa ne pensa? “Sta facendo un ottimo lavoro. Vedo in lui grande dedizione e intensità. Inoltre, la capacità di giocare su entrambe le fasce aumenta il suo valore. Ha il potenziale per diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo”.

La prossima settimana la Roma sfiderà il Paris Saint-Germain. Sarà una partita senza storia? “Assolutamente no. Il PSG ha una squadra molto forte, giocatori di altissimo livello e sta vivendo un grande momento, soprattutto in Champions League. Ma una partita di calcio non si vince prima ancora di scendere in campo. Luis Enrique dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti, ma anche la Roma ha qualità e deve credere nelle proprie possibilità”.