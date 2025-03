Champions (im)possibile

Se consideriamo solamente le partite disputate nel 2025, a partire dunque dal derby con la Lazio della 19ª giornata, la Roma è la squadra che ha conquistato più punti nel nostro campionato (e non solo: anche in Europa big come Psg e Bayern rincorrono). I giallorossi sono in testa a questa speciale graduatoria avendone conquistati 29 in 11 giornate (media 2,63). Segue il Bologna con 25 (ma in 12 gare), l'Inter con 24, Juve, Milan e Napoli 20, l'intruso Torino di Vanoli con 18, l’Atalanta 17, Lazio e Fiorentina 16. Basterebbe questo spaccato temporale per capire perché Ranieri è in piena corsa per un posto in Champions, attualmente in tasca al Bologna che ha 4 lunghezze di vantaggio sulla Roma, scrivono Stefano Carina e Gianluca Lengua su Il Messaggero. E sbaglia chi ritiene che questo filotto di risultati positivi (arrivato a 13, con 3 pari e 10 vittorie di cui 6 consecutive) i giallorossi siano stati agevolati esclusivamente dal calendario. La Roma perde Paulo Dybala sul più bello per una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra. Sono bastati dodici minuti e un banale colpo di tacco contro il Cagliari per far ripiombare l’argentino nell’incubo infortuni. Era riuscito a trovare una continuità inedita nella stagione in corso, l’ultimo stop di almeno due settimane, infatti, risale a più di un anno fa. Gli esami di ieri hanno evidenziato una lesione più profonda del solito, per questo tipo di infortunio il recupero è di 30 giorni che potrebbero diventare 45 per un pieno recupero e non rischiare ricadute. Non è da escludere, però, che dopo ulteriori consulti medici, che Paulo ha intenzione di chiedere, il periodo di stop possa accorciarsi. La rabbia resta comunque tanta, sia perché lascerà sola la squadra nella rincorsa Champions, sia perché era riuscito a entrare tra i convocati di Scaloni per le due partite dell’Argentina contro Uruguay e Brasile.