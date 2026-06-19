La clessidra sta per esaurirsi e la dead line del 30 giugno si avvicina. Ieri scambio di documenti col Genoa per Baldanzi, i giallorossi incasseranno 9,5 milioni. Non basta. Il Borussia Dortmund - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - ha mostrato interesse per Soulé e alla corsa si è unito anche il Bayer Leverkusen oltre ad Aston Villa e Fenerbahce. Ma offerte vere non sono arrivate. Stesso discorso per Koné che piace all’Arsenal. L’offerta da 7,5 milioni di euro del PSV per Salah-Eddine non basta. Angelino è seguito dal Betis, Romano è conteso da Palermo, Cagliari e Bologna. Capitolo rinnovi: Dybala rimane in attesa di una risposta, previsti altri incontri con gli agenti di Pellegrini e Celik.