L'affare Mora non si sblocca e la Roma si guarda intorno. Il piano B è quello che porta a Malick Fofana, classe 2005 del Lione. D'Amico nelle ultime ore ha intensificato i contatti con gli agenti del giocatore e col club francese che è disposto a cederlo a meno di 40 milioni di euro. I giallorossi sono al lavoro per formulare la prima offerta di circa 30 e con stesse modalità di quella presentata al Porto per il portoghese: un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il Lione, però, vorrebbe almeno tenerlo per i playoff di Champions League contro il Fenerbahce (18 e 26 agosto). Il tempo stringe e Gasperini attende l'esterno sinistro che gli manca ormai da un anno. Nkunku piace, ma la strada è in salita.