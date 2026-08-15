Roma e Porto sono in contatto per sbloccare l'operazione
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"Vi assicuro che il ragazzo sta soffrendo per questa situazione. Non vorrei essere in lui", queste le parole dell'avvocato di Rodrigo Mora riporta da Fabrizio Romano. Luis Henrique ha poi aggiunto: “Vuole lottare e giocare, si è ritrovato ad essere la terza scelta. L’operazione alle condizioni che vuole il Porto è praticamente impossibile, solo Mendes può ottenere 50 milioni per una riserva”. I giallorossi non mollano il giocatore portoghese e nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti col Porto per sbloccare l'affare. Il classe 2007 spinge per il trasferimento e anche entourage e famiglia sono in pressing col club. Roma e Porto non hanno ancora trovato un'intesa, ma D'Amico è al lavoro per sbloccare l'affare. I portoghesi vorrebbero condizioni più semplici per far scattare l'obbligo di riscatto e aspettano un passo in avanti da parte della Roma. L'alternativa è Malick Fofana del Lione.
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