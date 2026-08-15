Rodrigo Mora non ha cambiato idea: vuole solamente i giallorossi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano la Roma continua a muoversi sotto traccia per Mora e mantiene viva la fiducia nella possibilità di chiudere l’operazione. I contatti sono proseguiti anche nelle ultime ore e restano da definire formula, clausole e alcuni dettagli fondamentali per valutare la concreta fattibilità dell’affare. Dall’altra parte, l’entourage e la famiglia del giocatore spingono per il trasferimento in giallorosso, individuando nella Roma il contesto ideale per la crescita del giovane talento. Mora è molto stimato da Gasperini, che continua a spingere per l’arrivo nella Capitale. La pista è ancora calda e D'Amico non ha mollato del tutto la stellina portoghese.