Antonio Nusa rimane un sogno di mercato che rischia di non trasformarsi in realtà. Il norvegese piace molto, ma l'operazione è complessa. L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul giocatore del Lipsia: "Dal punto di vista della fattibilità dell’operazione Antonio Nusa alla Roma è stato fatto ben poco. Ad oggi, il Lipsia non ha necessità di venderlo dopo la cessione di Diomandé. Per questo motivo, il calciatore norvegese è da considerare al momento una pista congelata per il mercato giallorosso". L'obiettivo principale rimane Mora, sullo sfondo c'è Fofana del Lione.