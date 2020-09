Casa in centro e ruolo “centrale”: è Ryan il giovane capo di Trigoria

La figura centrale della nuova Roma sarà quella di Ryan Friedkin, l’unico figlio di quattro fratelli che ha avuto la passione di seguire le orme del padre Dan, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Ryan in questi giorni sta alloggiando assieme al papà nel lussuoso resort affittato in esclusiva a Ladispoli, in cui stanno progettando la Roma che verrà e che sarà in buona parte nelle mani del rampollo di casa Friedkin. Quando Dan lascerà la Capitale, il figlio si trasferirà in un hotel dell’Eur per essere vicino al centro tecnico di Trigoria e alla sede amministrativa della società.

Ryan Friedkin probabilmente ricoprirà la carica di vicepresidente e avrà il compito di gestire la Roma da vicino, osservare cosa avviene a Trigoria, seguire la squadra in trasferta se necessario, insomma, un proprietario che possa valutare e prendere decisioni per il bene della società senza ascoltare le versioni di uno o più dirigenti.

È questa, secondo la famiglia Friedkin, la formula vincente per far funzionare il club: Ryan ha intenzione di imparare l’italiano al più presto, comprare una casa al centro di Roma e passare più tempo possibile nella Capitale.

È nato il 23 aprile del 1990, è attualmente amministratore di “The Friedkin Group”, un consorzio di imprese a ristretta base azionaria attivo nel settore dell’automotive, alberghiero, intrattenimento, golf e adventure con base a Houston. È coinvolto nella “Friedkin Conservation Fund” un’organizzazione creata per conservare la fauna selvatica e la natura selvaggia in milioni di ettari di area protetta in Tanzania, terra alla quale il figlio del presidente è molto legato.

Ha lavorato nel private equity ad Austin in Texas ed è laureato presso la Southern Methodist University. Ha vissuto fino ad oggi a Los Angeles, ma Roma presto diventerà la sua prima casa.