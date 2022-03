Capello: “La Roma è solida e pratica, ma il mio Milan ne faceva pure 4…”

L’ex tecnico giallorosso, campione d’Italia nel 2001: "Dopo la sfuriata di qualche settimana fa, mi sembra che il gruppo abbia finalmente recepito quello che vuole Mourinho"

"È vero, il mio Milan collezionò ben 18 vittorie per 1-0, ma quella era una squadra di campioni che sapeva vincere anche con 3-4 gol di scarto contro grandi squadre. - dice Fabio Capello, intervistato da Stefano Carina su Il Messaggero - Ricordo ad esempio quando vincemmo 7-3 contro la Fiorentina di Batistuta al Franchi o 4-0 in finale di Champions con il Barcellona. E comunque, dopo tanto tempo, posso rivelare che l’1-0 era un risultato che proprio non mi piaceva". Addirittura? "Certamente. Partiamo dal presupposto che l’importante è vincere. Che sia 1-0, 3-1 o 5-0 poco importa. Però non c’è allenatore al mondo che inizia la gara con l’idea di vincere di misura". Anche la Roma di Mourinho si sta specializzando in successi con il minimo scarto. "Me ne sono accorto, anche se non azzarderei paragoni (sorride, ndc). Qualcosa comunque sta cambiando. Ma non solo per queste vittorie di misura". A che cosa si riferisce? "Dopo la sfuriata di qualche settimana fa, mi sembra che il gruppo abbia finalmente recepito quello che vuole l’allenatore. Credo che Mourinho abbia le idee molto chiare in merito. Sta cercando di portare una mentalità diversa da quella degli anni scorsi. Bisogna dargli tempo ma ci vogliono i calciatori adatti".