Calendari: Roma, rischio Dzeko

La Juve punta al 10, le altre a interrompere l’egemonia bianconera, scrive Emiliano Bernardini su Il Messaggero.

Si torna ai vecchi slot orari con tre gare il sabato: 15, 18 e 20,45. Quattro la domenica: 12,30, 15, 18 e 20,45. Come sempre gli anticipi al venerdì e i posticipi del lunedì saranno decisi di volta in volta. Sei i turni infrasettimanali: mercoledì 16 dicembre, mercoledì 23 dicembre, mercoledì 6 gennaio 2021, mercoledì 3 marzo, mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio. Tre le soste nazionali: domenica 11 ottobre, domenica 15 novembre, domenica 28 marzo 2021.

L’avvio sarà sicuramente condizionato dal mercato. Per la prima volta le prime tre giornate si giocheranno con trattative in corso. E così è possibile che alla seconda Dzeko giochi Roma-Juve in giallorosso e alla terza sfidi il Napoli con la maglia dei bianconeri. E il club di De Laurentiis potrebbe non avere più Milik finito alla corte di Fonseca. Intrecci che condizioneranno non poco la partenza. Soprattutto perché il mercato, che quest’anno più che mai sarà fatto di scambi, si svolgerà quasi tutto nei giorni finali.

Partenza in salita per Lazio e Roma (ultima entrambe in trasferta). I biancocelesti avranno lo svantaggio di giocare tre gare in una settimana. Esordio alla seconda il 27 a Cagliari (possibile anticipo al 26), poi il 30 il recupero della prima con l’Atalanta e il 4 ottobre, alla 3ª, l’Inter alla 3ª. La Juventus alla 7ª in casa. Scorrendo il calendario, Milan a parte, tutti gli scontri diretti saranno in trasferta.

Il derby con la Roma sarà alla penultima quando il menù prevede anche Inter-Juventus (proprio nella speranza che siano tornati i tifosi negli stadi). I giallorossi del nuovo proprietario Friedkin iniziano in casa del Verona, poi alla seconda c’è subito la Juve e alla 5ª la trasferta a San Siro contro il Milan, poi la Fiorentina nel turno successivo. Alla 9ª giornata c’è il Napoli, mentre alla 13ª l’Atalanta. Finale da brividi: Inter alla terzultima e poi come detto il derby.