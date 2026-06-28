L'estate in America Pisilli se la immaginava diversa. Sognava il Mondiale con l'Italia e si è dovuto accontentare - si fa per dire - di una vacanza a Miami con la fidanzata Anastasia Conti. Ora gli ultimi giorni di relax, ma la Roma del prossimo anno ripartirà da lui per volontà di Gasperini che nel confronto andato in scena lunedì con D'Amico ha espressamente chiesto di toglierlo dal mercato nonostante l'esigenza del club di registrare plusvalenze. Nei giorni scorsi il Como è tornato a bussare alle porte di Trigoria trovandole, però, sigillate. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Due i motivi principali: il primo di natura tecnica, Gasp non se ne vuole privare e ha intenzione di dargli ancora più spazio dell'anno scorso. Il secondo, invece, è strettamente legato alle liste Uefa per la prossima Cham-pions che impongono di inseri-re giocatori nati e cresciuti nel vivaio del club.