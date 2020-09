Calcio all’ultimo stadio sulla riapertura ai tifosi

Riaprire tutti insieme. Era questa la richiesta fatta dal Governo al numero uno della Fifa, Infantino nella sua visita a Roma di mercoledì. Il premier Conte aveva voluto rassicurazioni in tal senso proprio per non trovarsi “scoperto” rispetto agli altri grandi campionati d’Europa, scrive Emiliano Bernardini su Il Messaggero.

In Italia si è parlato di fine ottobre come possibile data. Fondamentale che prima vadano a regime le scuole. Già, ma qualche presidente, sfruttando la sponda della politica più “aperturista” sta cercando di forzare la mano. E’ il caso della Juventus. La settimana scorsa la Regione Piemonte ha inviato al Comitato tecnico scientifico il dossier con cui i bianconeri chiedono la riapertura dell’Allianz Stadium per il 20% della capienza, ossia circa 8 mila spettatori. Al momento però tutto è ancora fermo.

Lega e Figc hanno stilato e inviato a Cts e Gioverno un protocollo di 300 pagine per consentire ai tifosi di tornare negli stadi. Ho tutto il desiderio di rivedere i tifosi allo stadio, ma non possiamo ancora parlare di riapertura degli stadi» ha detto il Ministro Spadafora che i primi di ottobre incontrerà il Cts.