Continuano a emergere retroscena dal libro “Oltre. Uno si ritira e gli succede di tutto. Che poi tocca pure raccontarlo”. Un racconto senza filtri nel quale Francesco Totti parte da quel 28 maggio 2017 allo Stadio Olimpico, il giorno dell'addio al calcio.Nelle pagine del libro Totti guarda “oltre” il campo, racconta il suo nuovo inizio accanto a Noemi Bocchi, il rapporto con i figli, segnato anche da incomprensioni e ferite poi ricucite. L'ex capitano rivela la forte reazione di Chanel, la seconda figlia, quando le parlò per la prima volta del suo nuovo rapporto con Noemi Bocchi: “Sei un pezzo di m..., non sei più mio padre, mi fai schifo”. Parole forti che, evidentemente, l'ex capitano non ha mai dimenticato. Chanel, inoltre, non avrebbe parlato con il padre per 9 mesi e Totti sarebbe venuto a sapere della sua partecipazione a Pechino Express sui giornali. La stessa Chanel, nella sua recente intervista a Verissimo, ha rivelato a Silvia Toffanin di aver vissuto molto male la separazione dei genitori, specialmente per la pressione mediatica e per le notizie non vere diffuse sui social network. "Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi", ha detto nella sua prima intervista televisiva. Come riportato da Totti nel suo libro, però, la situazione è diventata più serena, quando i figli hanno compreso che due genitori che non si amano più possono essere felici accanto ad un'altra persona.