È alle battute finali la trattativa per Rensch. Roma ed Ajax devono limare gli ultimi dettagli per permettere al giocatore di arrivare nella Capitale, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Oggi è prevista la fumata bianca e nei prossimi giorni l'arrivo per le visite mediche di rito e la firma sul contratto fino al 2029 a 1.2 milioni a stagione. Alle 14.30 l'Ajax affronta l'Heerenveen e secondo quanto riportato dai media olande si Farioli ha già scelto il sostituto sulla destra: è pronto Gaaei. Le parole di Van Basten di qualche giorno fa su Rensch hanno destabilizzato i tifosi e ieri Aad de Mos (ex allenatore dei lancieri negli anni '80) ha messo il carico da undici: "È un giocatore che può solo attaccare, non sa difendere. Puoi aspettarti un errore da un momento all'altro. Non capisco cosa ci veda la Roma". Il biglietto da visita non è dei migliori, ma su di lui c'erano anche il Marsiglia e il Napoli. La risposta, ora, si attende sul campo. Si avvicina anche Gollini. Ryan è ai saluti (piace a club turchi e squadre di Championship) e il portiere del Genoa - di proprietà dell'Atalanta - è in pole per il ruolo di vice Svilar. Affare da circa 1 milione di euro. Venerdì nel match dell'Olimpico non era neanche in panchina. Pronto per lui un contratto fino al 2027. E' stato proposto anche Audero che non sta trovando spazio al Como. La seconda metà di gennaio porterà anche alla caccia al vice Dovbyk e al possibile assalto a Frattesi. Artem sta iniziando a segnare con continuità, ma con il ritorno delle coppe ha necessità di rifiatare. Sho murodov non convince ed è in usci-ta: interessa a Empoli e Cagliari, più defilato il Venezia. Nessun contatto tra Roma e Inter per Arnautovic. Sulla lista di Ghisolfi ci sono sempre Beto e Kalimuendo. Raspadori continua ad essere scontento del poco minutaggio concesso da Conte, ma il Napoli spara alto e chiede almeno 20 milioni.