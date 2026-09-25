Entrambi sono stati invitati dalla Federcalcio per la partita d'addio alla Seleccion di Messi. Tutti i campioni del Mondo del 2022 saranno presenti
Gasperini: "Dybala se sta bene gioca sempre. Gli infortuni non si possono prevedere"
Un giorno in più di riposo. Questa la scelta di Gasperini che ha deciso di annullare l'allenamento di oggi: appuntamento a martedì pomeriggio. Gian Piero passerà questi giorni lontano dalla Capitale. Migliora la forma fisica di Pellegrini che a Como potrà finalmente tornare in campo dopo le due convocazioni con Torino e Inter. Non preoccupano le condizioni di Wesley, Cristante e Malen. Ma a tenere banco - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è la situazione legata al possibile viaggio in Argentina del 6 ottobre di Dybala e Molina. Entrambi sono stati invitati dalla Federcalcio per la partita d'addio alla Seleccion di Messi. Tutti i campioni del Mondo del 2022 saranno presenti al Monumental, ma Gasp preferirebbe non lasciarli partire. L'11 ottobre la Roma scenderà in campo a Como e l'allenatore vuole evitare un viaggio intercontinentale a due giocatori che non dovranno neanche giocare. Dall'altra parte c'è la voglia di entrambi di assistere ad una serata che sarà storica per tutti gli argentini.
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