Un giorno in più di riposo. Questa la scelta di Gasperini che ha deciso di annullare l'allenamento di oggi: appuntamento a martedì pomeriggio. Gian Piero passerà questi giorni lontano dalla Capitale. Migliora la forma fisica di Pellegrini che a Como potrà finalmente tornare in campo dopo le due convocazioni con Torino e Inter. Non preoccupano le condizioni di Wesley, Cristante e Malen. Ma a tenere banco - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è la situazione legata al possibile viaggio in Argentina del 6 ottobre di Dybala e Molina. Entrambi sono stati invitati dalla Federcalcio per la partita d'addio alla Seleccion di Messi. Tutti i campioni del Mondo del 2022 saranno presenti al Monumental, ma Gasp preferirebbe non lasciarli partire. L'11 ottobre la Roma scenderà in campo a Como e l'allenatore vuole evitare un viaggio intercontinentale a due giocatori che non dovranno neanche giocare. Dall'altra parte c'è la voglia di entrambi di assistere ad una serata che sarà storica per tutti gli argentini.