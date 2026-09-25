Si svelerà questa sera la prima Italia del nuovo corso targato Roberto Mancini. All'Olimpico arriva il Belgio e gli Azzurri si giocano subito una sfida importante per la Nations League e in generale per quello che sarà il suo percorso dopo l'ennesimo fallimento Mondiale. Il ct della Nazionale ha convocato, rispetto alla lista iniziale di giocatori aggregati, 23 calciatori. C'è Gianluca Mancini, ma non Daniele Ghilardi che guarderà la partita dalla tribuna. Oltre a lui out anche Pessina, Bastoni squalificato, Kouadio, Ruggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Vergara, Zaniolo e Sebastiano Esposito. Cristante invece è rimasto a Trigoria per noie fisiche. L'elenco dei convocati per Italia-Belgio:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.

Difensori: Kayode, Ahanor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini.

Centrocampisti: Romano, Mandragora, Tonali, Doumbia, Zoma, Frattesi, Barella.

Attaccanti: Pio Esposito, Kean, Raspadori, Scamacca, Maldini, Cambiaghi.