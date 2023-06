Aouar si presenta: “Qui per Mourinho”

La prima mossa di mercato della Roma si chiama Aouar, centrocampista svincolato ex Lione che ha firmato un contratto di cinque anni a circa 3 milioni a stagione. Indosserà la maglia numero 22, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, quella che era di Zaniolo. Nella sua prima intervista, completamente in italiano, ha svelato che uno dei motivi per cui ha scelto i giallorossi è Mourinho: "Il mister ha una grande storia, vince sempre. Ha una mentalità vincente e questo mi piace. So che può aiutarmi molto. La Roma è il progetto giusto per me e Pinto ha dimostrato un grande interesse nel volermi qui". Effettivamente la trattativa con il giocatore era partita già nei primi giorni di gennaio, si è poi concretizzata nelle settimane seguenti. Ad aprile poi, è stato avvistato nella Capitale per svolgere le visite mediche preliminari. Aouar è un classe 1998 e sin dall'età di 7 anni ha giocato nel Lione ed è arrivato in prima squadra nel 2016. L'intenzione di Mou è inserirlo al più presto nel gruppo trasferendogli tutti i dettami tattici prima del 20 agosto, data d'inizio della Serie A. Ecco perché, nonostante sarà impegnato con la nazionale, si aggregherà al gruppo il 10 luglio e non il 17 come gli altri calciatori che sono in nazionale. Aouar ha scelto da poco di giocare con l'Algeria lasciando la Francia. È così arrivata la prima convocazione del ct Belmadi: "Ha un potenziale immenso e non vedo perché non dovrebbe tornare a questo livello alla Roma". Cresciuto con il mito di Zidane, ha totalizzato 231 presenze, segnato 41 golerealizzato 34 assist tra Ligue le coppe. Un calciatore che può ricoprire tutte le posizioni del centrocampo. Dal giorno del suo esordio in Ligue1 è il giocatore che ha effettuato più attacchi in contropiede (21). Non solo, è abile anche negli inserimenti, ha qualità, tecnica e duttilità, tanto che Guardiola ha dichiarato: "È un giocatore incredibile". La posizione che preferisce è quella di mezzala sinistra, ma nella Roma può essere un ottimo partner sia di Matic che di Cristante. Potrebbe giocare anche sulla trequarti accanto a Dybala permettendo a Pellegrini di rifiatare qualche partita.