Aldair, a vent’anni dall’addio torna ai Mondiali di footvolley

Sono trascorsi 20 anni, ma sembra ieri l'ultima volta la maglia giallorossa. Aldair resta saldamente nei cuori dei tifosi della Roma, scrive Romolo Buffoni su Il Messaggero. Per incontrarlo, oggi si può andare a Ostia dove si esibirà a margine dei Mondiali di footvolley: in programma le semifinali e le finali maschili e femminili. L'amarcord dell'ex difensore brasiliano, ultimo "regalo" del presidente Viola che nel '90 lo strappò al Benfica per 6 miliardi di lire, capita a quasi 20 anni esatti dall'Aldair Day all'Olimpico. Il 2 giugno del 2003, infatti, una selezione all-time della Roma con Peruzzi, Cafu, Candela, Samuel, Conti, Giannini, Balbo, Totti, Emerson, Nela, sfidò una selezione del Brasile con Dunga, Romario, Leonardo e tanti altri campioni con cui Pluto vinse il Mondiale di Usa '94. Aldair giocò un tempo per parte e la partita finì 3-3. Resta, il brasiliano, lo straniero con il maggior numero di presenze con la Roma (436 in 13 stagioni) e avrebbe potuto farne tantissime da capitano, se non avesse ceduto la fascia a un certo Francesco Totti. Oggi Aldair torna in campo insieme agli altri ex romanisti Tonetto, Taddei, Perrotta e Scarchilli. Lo spettacolo non sarà più solo un ricordo.