Ad Assisi festa di cuore per lo sposo Spinazzola

Di ruolo è difensore, ma Leonardo Spinazzola ieri ha segnato la sua doppietta più importante: ha gonfiato d’amore la rete e ha detto ancora “sì” alla moglie Miriam Sette. La maglia giallorossa numero 37 ha rinnovato nella sua Umbria le promesse di matrimonio con la donna che lo accompagna dal 13 agosto 2010, per rivivere con gli amici e tanta Roma quelle nozze ufficiali che nel 2020 li hanno visti soli davanti alla consigliera comunale Tiziana Filena. E ieri, riporta 'Il Messaggero', in mezzo alle colline umbre, tra Bevagna e Assisi, insieme ai figli Mattia e Sofia, hanno detto ancora sì in mezzo a tanti amici. Non solo capitan Pellegrini, ma anche Cristante, Belotti, El Shaarawy e un intonatissimo Gianluca Mancini. La serenata, con la festa di vigilia, ha visto far da cornice alla coppia innamoratissima la basilica di San Francesco di Assisi e la romantica struttura dell’amico Andrea Ranocchia (assisano doc ed ex Inter). Le nozze bis si sono svolte nel massimo riserbo alla Tenuta di Castelbuono. E un incanto era anche Miriam, avvolta in un lungo abito da sposa bianco, con accanto Leonardo in un elegante completo scuro.