Kessié torna di moda. Non come Frattesi, ma quasi. Il centrocampista ivoriano è stato uno dei protagonisti del Mondiale con la sua nazionale: un gol e tante prestazioni convincenti. Tanto è bastato per attirare nuovamente gli occhi della sua cara e "vecchia" Serie A. L'ex Milan si è da poco svincolato e ora può rappresentare una grande occasione per diverse squadre. Kessié ha ancora tanto da dare. E durante il Mondiale ha espresso anche la sua volontà di tornare in Italia. La Juventus, come riportato da La Stampa, sembra essere una delle destinazioni più concrete per l'ivoriano. Ma non c'è solo il club bianconero. In fila ci sono anche altre squadre, tra cui la Roma di Gasperini. Il tecnico giallorosso conosce bene Kessié: lo ha allenato ai tempi dell'Atalanta e potrebbe pensare alla possibilità di riabbracciarlo. Non sarà però un'operazione semplice. Lo stipendio elevato del centrocampista rappresenta un ostacolo importante. E sullo sfondo resta anche la concorrenza dell'Atalanta, che potrebbe provare a riportarlo dove tutto è iniziato