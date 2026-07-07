Greenwood. Basta il suo nome per scaldare i tifosi della Roma. Gli stessi che vorrebbero una chiusura in tempi brevi. Sono settimane ormai che si lavora senza sosta per portare il giocatore nella Capitale. La trattativa non è semplice. Il Marsiglia resta fermo sulla richiesta di 50 milioni di euro, mentre la Roma è pronta a mettere sul tavolo un'offerta da 45. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per sbloccare l'affare. Mason ha già detto sì e attende soltanto la chiusura definitiva per prendere l'aereo che lo porterà a diventare l'acquisto più oneroso della storia giallorossa. Ma, intanto, la vita va avanti. L'OM ha iniziato il ritiro e Greenwood si è presentato all'appello. C'è però un dettaglio social da non sottovalutare. Nelle foto pubblicate dal club francese, Mason è l'unico a comparire di spalle. Un dettaglio. Forse insignificante. Ma che può dire molto. Gli altri giocatori sono stati raffigurati frontalmente, lui no. Un particolare che alimenta i pensieri dei tifosi della Roma e che potrebbe raccontare qualcosa in più sul futuro dell'attaccante inglese

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