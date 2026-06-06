La Roma cerca talento, gol e sostanza. Giocatori capaci di illuminare la manovra ma anche di sporcarsi le mani nella doppia fase, tra pressing, recuperi e accelerazioni sulle seconde palle. E nella lista delle preferenze di Gasperini c'è un nome che continua a tornare con forza: Nikola Vlasic. Il croato rappresenta perfettamente l'identikit del giocatore che piace al tecnico giallorosso. Non soltanto qualità negli ultimi trenta metri, ma anche corsa, intensità e disponibilità al sacrificio, scrive Jacopo Aliprandi su Il Corriere dello Sport. Un profilo che Gasp segue da tempo, dai tempi dell'Atalanta, e che oggi torna d'attualità per costruire una Roma più aggressiva e completa. Al momento non ci sono stati contatti diretti tra Roma e Torino. I discorsi ufficiali sono destinati a entrare nel vivo soltanto dopo l'annuncio di D'Amico, ma il lavoro degli intermediari sul mercato giallorosso procede senza sosta e il nome di Vlasic resta ben evidenziato sul taccuino del mercato in entrata.