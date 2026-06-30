La Roma ci ha provato a piazzare delle plusvalenze entro il 30 giugno. Ma la decisione dei Friedkin è stata quella di non svendere i pezzi pregiati. Almeno per ora. Gasperini, insomma, è stato accontentato. E la situazione potrebbe portare a una multa, secondo Calcio e Finanza. Le violazioni dello scorso esercizio finanziario hanno portato ad una sanzione di 6 milioni di euro. Adesso la speranza è quella di ricevere una multa che va nella forbice dai 10 ai 12 milioni di euro per chiudere la partita e uscire dall'accordo transattivo firmato nel 2022. Ma la partita resterà aperta fino a una decisione definitiva della Federcalcio europea.