L'inseguimento all'esterno offensivo da consegnare a Grosso per completare il mercato che finora, nonostante ben nove acquisti non ha prodotto alcuna ala adatta per il 4-3-3, entra nella sua fase cruciale: il club viola ci sta provando per Matias Soulé. Adesso, come riportato da Francesco Gensini su Il Corriere dello Sport, non c'è più l’esigenza di chiudere presto e bene: Grosso la squadra l'ha impostata e chi arriverà andrà a garantire una risorsa tecnica e tattica per il sistema di gioco che rimane centrale nel progetto. Soulé, ad esempio, con tutte le difficoltà del caso, a cominciare dalla cifra da cui parte la Roma per sedersi al tavolo a trattare l'argentino: quaranta milioni. Tanti, tantissimi, forse troppi, che possono diventare un muro invalicabile mettendo insieme una certa ritrosia del calciatore a muoversi dalla Capitale e la Fiorentina ovviamente non ha "colpe". Il contatto c'è stato e si attendono comunque sviluppi per capire se Soulé può diventare un obiettivo.