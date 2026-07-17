A Trigoria non è arrivata nessuna offerta per l'argentino che ha ribadito il 'no' all'Arabia Saudita

Redazione
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Trigoria si tinge d'albiceleste: Dybala e Soulé scatenati dopo il trionfo argentino

Il futuro di Soulé è ancora un rebus. L'argentino si allena Trigoria, domenica sarà protagonista della prima amichevole ed è ancora in attesa di sapere dove giocherà il prossimo anno. "Non so se resterò" aveva detto la scorsa settimana al suo rientro nella Capitale, l'agente è tornato dall'Inghilterra senza un'offerta concreta in mano. Il Sunderland di Ghisolfi ha chiesto informazioni così come Fulham e Bournemouth. Nessuno, però, ha ancora affondato il colpo. La richiesta da 40 milioni della Roma è ritenuta eccessiva e la necessità del club giallorosso di fare cassa non spinge nessuno a mettere sul piatto su quella cifra. Anche il Borussia Dortmund si è fermato ad un sondaggio esplorativo. Solamente le squadre arabe potrebbero soddisfare i Friedkin, ma il giocatore ha ribadito al suo enourage che non ha voglia di andare a giocare in Arabia Saudita, stessa posizione di fine giugno. La Roma è a caccia di un'ala, piace Summerville ma giocherà dall'altra parte. Sulla destra oltre a Dybala c'è il solo Matias, ma in caso di un nuovo arrivo il suo spazio ridurrà ancora. D'Amico attende offerte che fino ad oggi non arrivate.

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