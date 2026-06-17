Rinnovi al ribasso per far spazio a Greenwood. Il giocatore del Marsiglia ha detto si alla Roma che adesso dovrà trattare con il club francese, ma l'ok del giocatore è in cassa. I Friedkin dovranno accelerare se vogliono chiudete tutto entro la fine dei giugno e non spendere 10 milioni in più per il cartellino del calciatore inglese. Intanto, con i rinnovi di alcuno 'senatori', a Trigoria stanno facendo spazio al suo ingaggio, abbassando il monte attuale. Come spiegato su Leggo. Per quanto riguarda Dybala, infatti, l'obiettivo è scendere al 3,5 milioni dagli 8 attuali, più bonus. E, per trovare un accordo, l'entourage dell'argentino ha chiesto di aumentare la parte fissa, ma il vero nodo finora era legato ai diritti d'immagine della Joya. La sensazione è che alla fine le parti si incontreranno a metà strada e continuare ancora insieme. Stesso discorso per Celik che può godere ancora del Decreto Crescita e che quindi permetterà alla Roma di risparmiare circa la metà dello stipendio (attualmente di 2 milioni ma le parti stanno trattando per arrivare ad un accordo che accontenti tutti). Dimezzamenti previsti anche per Pellegrini. Si avvicina a piccoli passi anche il suo rinnovo, anche in questo caso con una forte decurtazione: da 6,5 a 3 milioni. Sostanzialmente ci sarà un risparmio complessivo di 8 milioni di euro. Che andrà a coprire il costo dell'ingaggio di Greenwood e dell'ala sinistra.