Diego Moreira è stato per diverse settimane di calciomercato l'obiettivo principale della Roma per rinforzare la corsia sinistra. L'esterno belga, però, è rimasto allo Strasburgo a causa delle elevate richieste dello Strasburgo. Ora - come riporta SkySport DE - su di lui c'è il Lipsia che lo ha individuato come il successore di Yan Diomande. Il club tedesco ha già raggiunto l'intesa col giocatore per un contratto fino al 2031, ma anche stavolta a frenare l'affare c'è la valutazione dello Strasburgo che chiede circa 60-70 milioni di euro per cederlo.