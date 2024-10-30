Il futuro di Ivan Juric resta in bilico, ma non dovrebbe essere Daniele De Rossi a sostituirlo. I Friedkin, infatti, avrebbero fatto sapere al ds Ghisolfi di non volere il ritorno dell'ex centrocampista. E per questo prosegue l’indagine esplorativa er capire a quale personaggio affidare la panchina nei prossimi giorni. Sarebbero due i candidati forti in questo sono due secondo Leggo: Roberto Mancini e Vincenzo Montella. Entrambi conoscono bene l'ambiente romano ma non sono legati al gruppo di senatori di Trigoria.