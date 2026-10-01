La Roma è partita forte: 4 vittorie e un pareggio in questo avvio di stagione. Un rendimento da prima in classifica, condiviso con l'Inter. E proprio tra queste due squadre potrebbe esserci una lotta sino all'ultima giornata per lo Scudetto. Di questo è sicuro Roberto D'Aversa. L'ex tecnico del Torino - in un'intervista rilasciata a La Stampa - ha detto la sua su chi sarà Campione d'Italia e su chi ha più possibilità di scalzare l'Inter dal trono: "L'unica che può competere contro questa Inter è la Roma, più della Juventus. Il Napoli, invece, lo vedo con qualche difficoltà". Il campionato riparte tra poco più di 7 giorni. E i giallorossi saranno di scena a Como: una sfida super affascinante che dirà molto sulle reali ambizioni giallorosse. Manca poco.