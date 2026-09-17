Tra i tanti doppi ex di Roma e Inter c'è anche Fulvio Collovati che ha parlato della sfida di sabato alle 18:00 all'Olimpico e non solo. Lo ha fatto in un'intervista a Il Giorno, ecco uno stralcio.

La Roma è la miglior difesa del campionato. Se lo aspettava?"Una squadra totalmente diversa. Ha il capocannoniere del campionato, Malen, e subisce meno. Gioca uno contro uno in pressione, ti aggredisce e certo non rinuncia ad attaccare. Anche in difesa mi sembra che le gerarchie siano ben definite, ma poi col Torino ha giocato Balerdi e ha fatto molto bene. Ecco, magari il paragone con Baresi fatto da Gasperini era un po’ esagerato, sebbene non conosca così bene il giocatore...".

Quale può essere la chiave del confronto di sabato?"Vedo una sfida molto interessante sugli esterni: Dimarco e Diouf da una parte, Wesley e Molina o il giovane Lulli, che è molto interessante, dall’altra. Soprattutto l’Inter punta molto sulle corsie laterali, avendo anche Bastoni. In generale, ai miei tempi, nei due anni alla Roma notavo che le partite contro l’Inter erano spesso caratterizzate da tanti gol e anche negli anni successivi mi è sembrato accadesse lo stesso".

È una sorpresa vedere la Roma lassù in cima?"Forse per chi non conosce Gasperini. Ha portato l’Atalanta a vincere l’Europa League. La squadra è tornata in Champions e per me quest’anno è destinata a fare di più. Già il terzo posto raggiunto al primo anno con questo allenatore è stato un traguardo eccezionale".