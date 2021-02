Totti-Friedkin, ora l’incontro è più vicino

L’appello è di quelli forti, impossibile da restare inascoltato. L’assist di Francesco Totti a Friedkin, andato in scena su Twitch lunedì notte in diretta con Vieri e Cassano, ha fatto discutere tutta Roma come avviene sempre da 30 anni a questa parte quando parla l’ex numero dieci, scrive Francesco Balzani su Leggo.

“Un ritorno alla Roma? Se i Friedkin mi chiamassero ascolterei la proposta, uno come me serve in una società formata tutta da stranieri. Ho parlato con Tiago Pinto, lui lavorava con uno come Rui Costa“, il succo del discorso di Totti.

Che con il general manager romanista si è incontrato lontano da Trigoria 15 giorni fa. Ufficialmente si è parlato di alcuni giovani nella scuderia della CT10 che piacciono a Pinto. Come Pagano e Kalimuendo, l’ attaccante del Lens (di proprietà del Psg). “Ora provo ad aiutare la Roma da fuori, portando giocatori forti“, ha confessato Francesco.

Ma l’incontro è scivolato su un possibile binomio sulla Roma, e i due si sono piaciuti. Anche Fienga sarebbe più che favorevole al ritorno. Restano da convincere i Friedkin che a Totti avevano pensato appena sbarcati nella capitale salvo poi occuparsi di altri problemi. Economici e non. A fine stagione (ma forse anche prima) il famoso incontro potrebbe avvenire.

L’appello pubblico di Totti ha trovato la maggioranza dei tifosi entusiasti di un possibile ritorno del Capitano. Ma c’è anche chi non è d’accordo o almeno invita a rispettare i tempi di una ricostruzione societaria appena iniziata e che potrebbe coinvolgere anche altri grandi ex (si fa il nome di Perrotta). Infine, voci in Portogallo sul futuro di Fonseca sul quale sembra forte l’interesse del Benfica per la prossima stagione