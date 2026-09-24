Bakola e Kvernadze dopo Mora e Castro. La Roma non perde di vista i giovani e ha messo nel mirino due tra le sorprese più evidenti di questo inizio campionato. Il 18enne centrocampista francese del Sassuolo, che piace anche alla Juve, viene valutato per la prossima stagione magari bloccandolo sin da subito. Il georgiano del Frosinone, scrive Francesco Balzani su Leggo, è nel mirino già per gennaio e ha tutte le caratteristiche dell'ala sinistra chiesta da tempo da Gasperini. In questo caso c'è anche la concorrenza del Napoli.