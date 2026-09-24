Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Romano? Ogni tanto una scelta va fatta sui giovani. Serve anche la parola forte dell’allenatore, che probabilmente a centrocampo si sentiva tutelato da quelli che aveva. Lo stesso Romano voleva giocare, qua avrebbe fatto il quinto centrocampista. Avresti potuto fare un prestito, ma poi c’è stata questa opportunità e alla fine hai fatto questa scelta. Quando hai un settore giovanile così prolifico, qualcosina ogni tanto ci sta che te la perdi. Mantenere il controllo su tutti i giovani diventa difficile"

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,9): “Non so se Kvernadze è il giocatore giusto per gennaio. Bisogna capire se Gasperini vuole un giocatore pronto, o si accontenta anche della scommessa. Il giocatore sembra interessante, sembra da Gasperini…ma è pronto? Ora non so che cifra ti chiederà il Frosinone, penso 20-25 milioni. Se ti muovi velocemente, il prezzo non può salire più di tanto. Ma bisognerà vedere anche cosa dirà la Uefa alla Roma a metà novembre, e a che posto sarà la Roma a dicembre"