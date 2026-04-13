Roma, confronto Ranieri-Gasp. A Trigoria si deciderà il futuro

La resa dei conti che sa tanto di dentro o fuori. Dopo il clima non proprio idilliaco creato in questi giorni oggi a Trigoria si confronteranno Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini che per prestigio ed età possono somigliare tranquillamente a Charles Bronson e Henry Fonda in C'era una volta il West. Sul tavolo tanti argomenti bollenti emersi prima e durante la sfida col Pisa. Posizione diverse di un rapporto in realtà mai sbocciato nonostante fu proprio Ranieri a scegliere Gasp per il nuovo progetto dei Friedkin. A tal proposito proprio Dan dovrebbe partecipare alla discussione in video conferenza. Il presidente non ha gradito affatto le ultime esternazioni del tecnico - scrive Francesco Balzani su Leggo - che somigliano tanto a quelle di Mourinho di qualche anno fa. All'epoca il responso fu: esonero dello Special One. Una mossa non proprio lungimirante e proprio questo vorrebbe evitare Friedkin. Ma Gasperini deve fare un passo indietro e di questo parlerà proprio oggi con Ranieri nella settimana che precede lo scontro diretto con l'Atalanta. Il primo punto riguarda il mercato di ieri e di domani. Serve unione di intenti, quindi basta polemiche su acquisti sbagliati o trattative sfumate. Si vince insieme, si sbaglia insieme. E se da un lato Ranieri (che gode della stima immutata della proprietà) farà presente a Gasperini come alcune impuntature (vedi Sancho) siano state dannose dall'altra parte il tecnico ribadirà di non avere una rosa adatta per due competizioni, soprattutto in attacco. Poi la questione rinnovi. Gasp vorrebbe tenere almeno Pellegrini. La proprietà, invece, spinge per il rinnovamento. Infine gli infortuni. Gasperini in questi mesi ha lamentato i recuperi lunghi imposti dallo staff medico, ma anche in questo caso per Ranieri sono stati accelerati troppi rientri. E questo riguarda anche il presente con i rientri di Wesley e Konè che potrebbero slittare. Intanto la tifoseria è sotto choc per l'ennesimo dualismo e il clima da guerra civile che si vive a Trigoria. Per la prima volta anche Ranieri è stato messo sotto accusa e la maggioranza vota per la permanenza di Gasperini.