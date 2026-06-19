Nelle scene di festa del Canada per la vittoria schiacciante contro il Qatar per 6-0, si inserisce il dramma sportivo di Ismael Koné per un infortunio gravissimo che ha scosso i tifosi presenti a Vancouver ma non solo. Al 53', col risultato già sul 3-0, Madibo interviene malamente sul centrocampista del Sassuolo accostato da settimane alla Roma. La gamba sinistra di Koné si torce completamente e le immagini sono choccanti: la frattura è evidente così come la gravità della situazione. Madibo, espulso, scoppia in lacrime capendo l'entità del suo fallo mentre Koné è disperato a terra circondato dai suoi compagni - scossi a dir poco anche loro - che lo proteggono in cerchio attorno a lui. Il giocatore del Sassuolo viene portato via in barella e trasportato subito in ospedale, sottoposto immediatamente a un intervento per ridurre la frattura. L'episodio ha poi portato anche a tensioni tra i due allenatori, Marsch e Lopetegui, e le panchine che vengono a contatto. "Siamo tutti con lui, è una grande perdita per noi ma presto tornerà a giocare per il Canada e continuerà una fantastica carriera”, le parole nel postgara del ct del Canada riportate da 'La Gazzetta dello Sport'. Koné è uno dei giocatori più in vista del mercato della Serie A dopo un'ottima stagione, tanto da attirare diversi interessi in Italia e in Europa. Per la Roma era uno dei possibili eredi di Manu Koné in caso di cessione.