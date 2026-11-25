Il teatro è il Parco dei Principi, l'avversario probabilmente il peggiore del mondo. A Parigi stasera la Roma è attesa da uno di quei test che fanno tremare i polsi. Contro il Psg, due volte campione d'Europa e primatista del girone. Ma la squadra di Gasperini - con Real e United - ha già dimostrato di non avere paura e proverà a fare bella figura in una Champions che al momento la vede al 20° posto, in piena zona play off. Rispetto sì, ma nessun timore eccessivo di un Psg che ha segnato già 20 gol in sole quattro partite del torneo. "Affrontiamo i migliori e capiremo a che livello siamo. Sarà importante la personalità, la capacità di contrastare il loro gioco e la qualità del nostro. Possiamo metterli in difficoltà", le parole di Gasperini che venne eliminato ai quarti di Champions proprio del Psg nel 2021. Anche Dybala al suo fianco conferma: "Abbiamo lavorato molto per essere qui contro queste squadre tra le più forti al mondo. Dobbiamo affrontare questa sfida con orgoglio". In difesa, scrive Francesco Balzani su Leggo, tornerà Ndicka mentre sulla trequarti la coppia Soulé-Dybala è pronta a supportare bomber Malen. Di fronte, oltre a una rosa da far paura nonostante le assenze di Kvara e Doué, ci sarà l'ex Luis Enrique che però mette in guardia il Psg: "La Roma è una squadra senza paura. Vincere sarà molto difficile, lo vedrete. Sarà una partita molto diversa da quelle a cui siamo abituati, complicata perché quella di Gasp è una squadra che difende in maniera particolare". Poi sul suo passato nella capitale: "Conservo un bel ricordo, è una città magnifica. Le cose possono andare meglio o peggio, ma così è la vita. Bisogna accettarlo". Nuovo infortunio muscolare, infine, per Rensch che rischia di tornare nel 2027. Probabile formazione: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Molina; Dybala, Soulé; Malen