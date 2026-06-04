Dalle parole ai fatti: ora la Roma fa sul serio per Mason Greenwood. Dopo aver ottenuto il gradimento del giocatore, il club giallorosso ha avviato i contatti col Marsiglia. L'obiettivo è portare l'inglese alla corte di Gasperini che non ha mai avuti dubbi su chi fosse al primo posto della lista dei desideri. I punti di forza nella trattativa sono due. In primis la volontà di Greenwood che attendeva solo la qualificazione in Champions per sposare il progetto Gasp. Poi la necessità del Marsiglia di fare cassa entro il 30 giugno, pena l'esclusione dalle coppe europee. Detto ciò - scrive Francesco Balzani su Leggo - gli ostacoli non mancano. La valutazione fatta dal club francese è di 55 milioni, la Roma proporrà inizialmente una base di 40 con bonus abbastanza facili. Un primo passo stando ben attenti alla concorrenza del Fenerbahce che può proporre uno stipendio maggiore ma che non ha la certezza di giocare in Champions. La Roma metterà sul piatto un ingaggio da 4,5 milioni fino al 2031 per il pallino di Gasperini. I motivi dell'innamoramento del tecnico sono legati ai numeri: in stagione Greenwood ha calciato 57 volte con il piede sinistro e 56 volte con il piede destro giocando principalmente da esterno. Tra le ali dei top 5 campionati sono stati più decisivi (tra expected assist e expected goal) solamente Luis Diaz, Michael Olise e Lamine Yamal. Ma i giallorossi devono anche fare cassa. E ieri è arrivata la notizia a sorpresa del riscatto di Sangarè da parte dell'Elche che porterà 4,5 milioni. A cui aggiungere la vicina cessione di Baldanzi al Genoa (10 milioni) e quelle probabili di Ziolkowski al Nottingham Forrest (circa 18 milioni) e Saud al Lens.