Ricomincio da tre

La Roma riparte di slancio anche in Europa. In un clima da sauna finlandese la squadra di Mourinho batte 3-0 l'Helsinki grazie una ripresa pirotecnica ingigantita dall'ingresso di Dybala e supera il record di imbattibilità europea in casa (lungo 20 match) scrive Francesco Balzani su Leggo.

La Joya, infatti, era rimasto in panchina per un tempo. Nel quale la Roma si era ritrovata in superiorità numerica al 13' per un fallo da ultimo uomo di Tenho su un Belotti in versione guerriero. Non è bastata mezz'ora però ai giallorossi per trovare il gol del vantaggio.