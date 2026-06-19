Il rapporto tra Celik e la Roma, dopo mesi in cui una separazione sembrava inevitabile, è destinato a continuare. Il terzino destro turco ha un contratto che scade a fine mese, ma negli ultimi colloqui tra la dirigenza e il suo agente sono stati fatti notevoli passi in avanti e la convinzione di entrambe le parti è che gli ultimi dettagli saranno definiti in queste ore. La negoziazione, avviata lo scorso autunno, è stata ardua per il club giallorosso, rimasto sorpreso dalle elevate richieste iniziali dell’entourage dell’ex giocatore del Lille. Nei mesi scorsi - racconta Filippo Biafora su 'Il Tempo' - Gasperini si è speso in prima persona per sbloccare lo stallo nel quale Juventus, Inter e squadre turche avevano provato ad inserirsi, con la qualificazione in Champions League e il corteggiamento dell’allenatore (oltre all’ovvio fattore economico) che hanno rappresentato due elementi decisivi per arrivare alla stretta di mano. A differenza di Dybala e Pellegrini, anch'essi in scadenza di contratto, Celik è destinato a rinnovare ottenendo un aumento rispetto ai poco più di 2 milioni netti più bonus previsti dal precedente accordo. Ad aiutare la Roma al tavolo delle trattative c'è stata anche la possibilità di continuare a sfruttare i vantaggi fiscali derivati dal decreto crescita, che abbassa notevolmente l’ingaggio lordo complessivo. Nuovi contatti per chiudere definitivamente l'intesa sono previsti a stretto giro di posta, ma ormai la strada è tracciata e anche l’entourage del classe 1997 professa ottimismo.