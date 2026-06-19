Gasperini è lontano dalla Capitale, ma la mente è sempre sulla Roma e sulla prossima stagione. I Friedkin gli hanno promesso una rosa in grado di competere su tre fronti e si aspetta che non vengano commessi gli errori della scorsa estate. Uno dei diktat del tecnico è quello di ridurre al minimo l’arrivo di giocatori in prestito senza un obbligo di riscatto. In sostanza vorrebbe evitare dei casi simili ai vari Ferguson, Tsimikas e Bailey. Proprio l’arrivo dell’irlandese - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - era stato uno dei primi motivi di collisione con Massara. Anche per questo lo scorso agosto furono bloccate sul nascere le operazioni Echeverri e Dominguez. Gian Piero ha tracciato la strada. Poche scommesse ma profili pronti per rinforzare un gruppo che lui già considera forte.

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Il preferito rimane Greenwood per il quale anche lo stesso allenatore è sceso in campo. Diversi i contatti tra i due e gradimento totale già ottenuto. La Roma - per il momento - sta correndo da sola questa corsa. L’Atletico Madrid aveva chiesto informazioni a maggio, mentre il Fenerbahce ha virato su altri obiettivi. La cifra richiesta, però, non è scesa. Servono 50 milioni più 5 di bonus mentre per convincere l'inglese ce ne vogliono poco meno di 5 a stagione. Ma per inviare la prima offerta ufficiale prima c'è bisogno di cedere. Summerville è ormai da scartare a causa dei costi troppi alti tra cartellino (40) e ingaggio (6). Pulisic è stato offerto ma è un'alternativa e le sue condizioni fisiche sono sotto la lente d'ingrandimento. Il problema al polpaccio lo sta tormentando anche durante il Mondiale. Nel mirino per rinforzare l’attacco ad oggi c'è solamente Greenwood a patto che non diventi una trattativa nauseante.