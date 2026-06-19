Friedkin in campo per il mercato. La proprietà made in Usa ha l'agenda per l’estate romanista. Proprio quello che Gian Piero Gasperini desiderava. Perché dietro alle trattative delle ultime settimane ci sono la mano e il cellulare di Ryan Friedkin. Un esempio? Il vicepresidente sta trattando personalmente il rinnovo di Paulo Dybala: da fine maggio l’entourage dell’argentino parla solo con la presidenza giallorossa. I Friedkin - sottolinea Niccolò Maurelli su 'La Repubblica' - vogliono dare un segnale di presenza. Perché a Trigoria, in questo momento, come riflesso della proprietà c’è il solo Jason Morrow, l’uomo dei conti della Roma. Anche le trattative in entrata passano da Ryan, attivo soprattutto per convincere il Marsiglia di Mason Greenwood. I rapporti tra la proprietà romanista e quella del club francese sono buoni, anche per via dell’affare Robinio Vaz, senza dimenticare che il numero uno del Marsiglia, Frank McCourt, è un punto di riferimento dell’imprenditoria statunitense. L’interlocuzione con i connazionali alla guida della Roma è quindi diretta. Come quella tra Gasperini e Greenwood, del resto. Le telefonate si sprecano: l’inglese ha detto sì al tecnico e la Roma studia la sua prima, vera offerta per convincere i francesi. Anche se Greenwood non piace solo alla Roma, Gasperini è convinto di potercela fare, forte del sostegno della proprietà, che mette sul piatto tra i 40 e i 45 milioni complessivi, attraverso la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto e altri bonus da riconoscere al club francese.