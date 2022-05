Mourinho: “Agli altri, gol in fuorigioco. Con noi poca qualità”

La Roma che si prepara alla partita più importante col Leicester conta i danni e si lamenta

L'Europa è una questione di punti. Non solo di vista ma soprattutto di quelli persi in classifica. A causa di una rosa corta ma pure degli errori arbitrali, scrive Francesco Balzani su Leggo. La Roma che si prepara alla partita più importante col Leicester conta i danni e si lamenta. Il gol di Acerbi al 90' in fuorigioco a la Spezia e il mancato rigore con il Bologna per il fallo di mano di Medel pesano tanto nella corsa a un posto in Europa League che oggi vede il testa a testa con Lazio, Fiorentina e Atalanta. Due slot per 4 squadre a tre giornate dal termine.