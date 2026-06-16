D'Amico anche se a distanza ha già iniziato a lavorare per i giallorossi. La Roma ha già specificato come l'ex Atalanta sarà libero di operare dal 1° luglio, a meno di deroghe. Ecco, ieri durante il Consiglio di Lega Serie A, la società ha chiesto di esaminare il caso del dirigente abruzzese e attende buone notizie, scrive Il Corriere della Sera. Detto che, ovviamente, questo passaggio cambierebbe le cose nella forma, non nella sostanza, visto che D'Amico, insieme a Gasperini, già da settimane immagina il futuro giallorosso. Tanto il lavoro da fare per il neo ds a partire dalle cessioni e tra i sacrificabili c'è Koné. L'Arsenal ha inserito Manu in un pacchetto di centrocampisti valutati per rinforzare, ulteriormente, la squadra fresca vincitrice della Premier League. I Gunners si sono già mossi con l'entourage di Koné, trovando in fretta l'accordo, e ora studiano modi e tempistiche per presentarsi con la giusta offerta. La Roma lo valuta 50 milioni