Il Borussia Dortmund aspetta, la Roma pure. In mezzo c'è Matias Soulé, uno dei nomi più caldi del mercato in uscita dei giallorossi in grado di garantire plusvalenza entro il 30 giugno, scrive Marco Juric su La Repubblica. La Roma, però, non fa sconti. La richiesta resta attorno ai 40 milioni, perché l'argentino è il big più sacrificabile per fare cassa prima del 30 giugno e alleggerire la pressione dei paletti Uefa. Da Trigoria si aspetta un'offerta ufficiale, ma la distanza resta. Il Dortmund è interessato, Kovac gradisce, però un investimento del genere può dipendere anche da una cessione in uscita. Per ora ci sono contatti, valutazioni e gradimento. Il passo decisivo, invece, non è ancora arrivato.