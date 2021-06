Mou ordina: “Voglio attaccanti non egoisti”. E Dzeko ora spera

Il tecnico: "Trovatemi un attaccante egoista che faccia 30 gol e lo metto nella valigia per Roma"

L'attaccante perfetto esiste? Forse no, ma di grandi bomber Mourinho se ne intende, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Nei primi due posti lo Special One mette Kane e Benzema. Non Ibra, Ronaldo o Drogba. Il perché? Lo ha spiegato ieri a Talk Sport fornendo ottimi spunti per il mercato della Roma: "Ci sono quegli attaccanti che quando non segnano comunque continuano a giocare. Kane è uno di quelli. Sul gol di Sterling pur non toccando la palla ha fatto metà del lavoro. Se pensi a Rooney, lui era un numero 10 ma a volte faceva il centrocampista: questi ragazzi hanno di più che la sola finalizzazione. E' così pure Benzema".

Poi prosegue: "Gli attaccanti egoisti? Il loro problema è che quando non segnano non fanno nulla. Trovatemi un attaccante egoista che faccia 30 gol e lo metto nella valigia per Roma". Un indizio importante. Gioisce Dzeko che è proprio quel tipo di attaccante.

Decisivo sarà l'incontro tra il suo agente e Pinto in questi giorni. Nell'identikit finiscono pure Daka del Salisburgo e ovviamente Belotti che non a caso Mou stima dai tempi in cui allenava il Tottenham. L'alternativa? Trovare un bomber egoista da 30 gol a stagione. Davanti Josè potrà contare pure sul ritorno di Zaniolo (al lavoro col personale trainer pure in vacanza). Mkhitaryan ed El Shaarawy oltre a dover valutare Kluivert e Pedro.

Un rinforzo ci sarà, ma il grosso del budget sarà speso a centrocampo dove oltre a Xhaka si punta pure a Sabitzer e Kokcu. Per la difesa spunta la candidatura di Rojas del River Plate.

Fitto mistero pure sulla presentazione di Mourinho. Ma ormai si sa: ai Friedkin piacciono le sorprese.