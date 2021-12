Mou infiamma Roma, sold out con la Samp

La società ha deciso di dedicare anche il settore ospiti ai sostenitori di casa

Cinquantamila, sempre e comunque. Il tifo della Roma era già da Champions, ma dopo il 4-1 all'Atalanta l'entusiasmo tra i tifosi romanisti è esploso ancora di più, scrive Francesco Balzani su Leggo. Domani con la Samp la società ha deciso di dedicare anche il settore ospiti ai sostenitori di casa vista l'altissima richiesta di biglietti che ha fatto registrare l'ennesimo tutto esaurito della stagione (considerate le limitazioni anti Covid). Ma sono già sold out da giorni anche le prossime due sfide: quella in trasferta a San Siro col Milan dell'Epifania e quella del 9 gennaio contro la Juve. L'effetto Mourinho ovviamente. Ma non solo. Al contrario di quanto avviene sull'altra sponda del Tevere, infatti, c'è piena coesione con Abraham e compagni come dimostra il 3° posto assoluto della Roma nella classifica per presenze allo stadio. Meglio solo le due milanesi anche in virtù di una capienza maggiore. Una iniezione di entusiasmo per i Friedkin e anche di milioni al botteghino considerato che la media incassata finora a partita è stata circa di 1 milione (record col Milan 1,6) abbonamenti esclusi. Un totale di circa 10 milioni.