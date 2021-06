Mou detta l’agenda: sì a Dzeko, no a Florenzi. E spinge per Icardi

Lo Special One al lavoro per la Roma del futuro

Sul bosniaco trapela ottimismo vista la volontà di Mou di avere giocatori di carattere ed esperienza. A Edin, però, sarà chiesto di rinunciare a qualcosa sullo stipendio da 7,5 milioni. Separazione praticamente certa, invece, per l’azzurro nemmeno menzionato da Mourinho quando ha parlato dei giallorossi all’Europeo. Restano Inter e Juve in Italia anche se Florenzi preferirebbe l’estero. Lucci chiederà di abbassare le pretese a 8 milioni. Un destino amaro quello dell’ex capitano. Da decifrare quello di Icardi che rappresenta più di una suggestione per i Friedkin. Dopo il primo no di Cairo a Belotti (chiede 30 milioni), infatti, riprende quota la pista dell’argentino che il Psg cede pure in prestito con diritto di riscatto. Due ostacoli: lo stipendio da 9 milioni e la Juve. Un problema che non ha Xhaka che si avvicina sempre più.