L’ombra di Sarri

Roma pronta all'annuncio del nuovo tecnico, ma prima c'è il Manchester

Redazione

La vita è adesso ma il futuro inizia oggi, scrive Francesco Balzani su Leggo. La settimana che porta alla semifinale di Europa League col Manchester United (inutile sottolinearne l'importanza) è iniziata con un giallo legato alla panchina romanista di domani.

Mentre a Trigoria Fonseca dirigeva il primo allenamento in vista di giovedì, infatti, arrivavano conferme sull'avvicinamento a grandi passi di Maurizio Sarri. Il suo agente, Ramadani, si trova nella capitale e già nelle scorse settimane aveva dato la disponibilità per l'arrivo dell'ex tecnico di Napoli e Juve. I contatti sono continui, l'appuntamento per la firma è vicino. La fumata bianca si materializzerà, a meno di sorprese, a maggio. La data? A Trigoria sperano quella del 26 giorno della finale di Europa League altrimenti sarà prima.

Dipende da Fonseca che giovedì si gioca tutta la stagione in un match durissimo all'Old Trafford. Potrà contare su Smalling e Spinazzola ma non su Pedro ancora out. Il portoghese sa che il suo destino è segnato.

Oltre al tecnico ci sarà ovviamente un piano di rafforzamento. In attacco si stringe il cerchio su Vlahovic che fa impazzire Tiago Pinto. In alternativa c'è Belotti. Poi servono un portiere (Musso in pole), un difensore centrale (Bonifazi?), almeno un terzino (Hysaj?) e un centrocampista con la candidatura di Koopmeiners, il sogno Locatelli e il pallino Nandez. Roma-Lazio, infine, si giocherà sabato 15 maggio alle 20,45.